Суббота, 24 Ноября 2018 12:26

АрмИнфо.Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Республики Казахстан о статье главы Республики Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи»:

Наша история – мощный объединяющий фактор народа Казахстана, источник вдохновения для всех граждан. Лидер нации Нурсултан Назарбаев в своей основательной статье «Семь граней Великой степи» в весьма проницательной форме призывает общество уважать и изучать историю, извлекать уроки прошлого. Ведь летопись любого народа полна героизма, побед и трагедий, ее нужно принимать такой, какая она есть. Для этого необходим научный подход.

Как дипломат отмечу, что это в полной мере относится и к вопросу об истории взаимоотношений нашего народа с внешним миром - ближним и дальним зарубежьем. Президент Н.Назарбаев урегулировал все территориальные вопросы Казахстана с сопредельным государствами, установил отношения дружбы и стратегического партнерства с соседними странами и крупными державами, выстраивает систему взаимовыгодного регионального экономического сотрудничества. Именно уроки истории побуждают Казахстан занимать проактивную и решительную позицию в вопросах глобального ядерного разоружения и нераспространения, укрепления политического доверия и сотрудничества на международном уровне, урегулирования конфликтов и кризисов, продвигать транснациональные экономические проекты.

Работа «Семь граней великой степи» обращена не только к казахстанскому народу, но и широкой международной общественности - академическим кругам, историкам, деятелям культуры и искусства, специалистам в области музейного и архивного дела, журналистам. Н.Назарбаев призывает мировое сообщество принять участие в исследовании культурно-исторического наследия степной цивилизации. Поэтому данный труд МИД переведет на многие языки мира.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство примет непосредственное участие в реализации проектов модернизации исторического сознания, изложенных Главой государства, поскольку все они имеют международное измерение. МИД и посольства Казахстана окажут необходимое содействие нашим исследователям в работе с крупнейшими зарубежными архивами. «Великие имена Великой степи» - наши великие предки, которых знают, уважают и чтут в разных уголках Земли. Наша задача укреплять память о них, способствовать изучению и увековечиванию их наследия. Совместно с отечественными и зарубежными учеными предстоит большая работа по организации Всемирного конгресса тюркологов в 2019 году в Астане и в целом по изучению тюркской истории. Дипломаты готовы принять участие в музейных и кинематографических проектах, переводе антологий степного фольклора на иностранные языки и продвижении нашего древнего искусства и технологий на мировой арене.

Данные проекты усилят и обогатят наше сотрудничество с ЮНЕСКО, ИСЕСКО, гуманитарное измерение СНГ, ССТГ и других организаций.

Мы также продолжим практику хорошо зарекомендовавших себя тематических культурных пресс-туров в Казахстан зарубежных СМИ и блогеров в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Мы считаем, что эта большая работа, инициированная Главой государства, будет непременно способствовать укреплению международного авторитета нашей страны, взаимному сближению и обогащению культур современного мира.