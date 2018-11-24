Суббота, 24 Ноября 2018 12:19

АрмИнфо. В Брюсселе прошла очередная министерская встреча «Европейский союз – Центральная Азия». Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Верховный Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

В центре повестки дня – новый проект Стратегии Европейского союза по Центральной Азии. По словам Главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, сегодня Центральная Азия является одним из динамично развивающихся регионов мира, который занимает важное стратегическое положение и обладает значительным человеческим и высоким совокупным экономическим потенциалом, природными и промышленными ресурсами.

В своем видении новой Стратегии, казахстанская сторона делает акцент на развитии человеческого капитала через образование, продвижение верховенства права и качественное госуправление, развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, с особым акцентом на женское предпринимательство.

Ускоряющееся вовлечение Центральной Азии в глобальные экономические процессы также требует, по мнению казахстанской делегации, более тесного сотрудничества двух регионов по внедрению нового технологического уклада и элементов цифровизации, сопряжения транспортно-логистической инфраструктуры сторон, обмен опытом по повышению энергоэффективности и внедрению зеленые технологии. Критичным является вопрос охраны окружающей среды и рациональное использование водных ресурсов, а также совместное содействие восстановлению и стабилизации Афганистана. Эти и другие меры, по мнению казахстанской стороны, необходимо учесть в документе.

Также, К. Абдрахманов обратил внимание участников на основные положения статьи Президента Н. Назарбаева «Семь граней Великой степи», в рамках которого Казахстаном планируется реализация крупных проектов по актуализации многовекового исторического наследия и адаптации архивных, археологических и иных данных к пониманию и использованию гражданами в условиях цифровой цивилизации.

Взаимодействие формата Евросоюз – Центральная Азия с крупнейшими экономическими проектами на Евразийском пространстве, а именно Евразийским экономическим союзом и инициативой «Пояса и пути», могут сделать Центральную Азию важным звеном глобальных экономических связей. Министр сообщил о готовности Астаны, в случае необходимости, предоставить площадку для начала диалога по взаимодействию ЕС-ЕАЭС-КНР.

Касаясь будущей реализации документа, К. Абдрахманов обратил внимание на необходимость соблюдения трех ключевых элементов: обеспечение целостности сотрудничества в формате Евросоюз – Центральная Азия, создание более гибкого инструментария практической реализации Стратегии, а также повышение ее наглядного восприятия.

К примеру, для достижения последнего, Казахстаном предложено создание единого онлайн-портала, который обеспечит «виртуальную институционализацию» сотрудничества и может стать универсальным онлайн-окном в Европу для 70 млн. жителей Центральной Азии.

По итогам пленарной сессии, стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнули важность принятия новой стратегии в начале 2019 года «в целях управления развитием отношений между двумя регионами с ориентиром на взаимовыгодную, ощутимую и долгосрочную пользу».