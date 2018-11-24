Суббота, 24 Ноября 2018 09:47

АрмИнфо. Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Трузян отметила, что в ближайшее время будут публично представлены данные с разъяснениями, о злоупотреблениях в этой сфере. "Также уголовные дела возбуждены почти во всех областях страны, подобные дела расследуется. Первоочередной целью следствия является возместить ущерб, и в ходе последовательных шагов в данном направлении только в Ереване восстановленный ущерб составил 430 мнл драмов".

Отметим, что на основании лицензий, полученных от Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении ряд компаний, действующих в разных областях Армении, в том числе и в Ереване, проводили обязательный технический осмотр транспортных средств, в результате чего допускались злоупотребления, нанося тем самым значительный ущерб государству.