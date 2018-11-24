|Сона Трузян: Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей
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|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
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|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
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|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
|Пашиян: Дефицит законности в Армении, также как отсутствие экономического развития не должны увязываться с вопросами безопасности
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|И.о. министра Диаспоры Армении попытался оправдаться за итоги "Телемарафона- 2018" фонда "Айастан"
|Служба национальной безопасности Армении выявила группу фальшивомонетчиков.
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|Никол Пашинян принял участие в мероприятии по случаю 25-летия национальной валюты Армении
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|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
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|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
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АрмИнфо. Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.
Трузян отметила, что в ближайшее время будут публично представлены данные с разъяснениями, о злоупотреблениях в этой сфере. "Также уголовные дела возбуждены почти во всех областях страны, подобные дела расследуется. Первоочередной целью следствия является возместить ущерб, и в ходе последовательных шагов в данном направлении только в Ереване восстановленный ущерб составил 430 мнл драмов".
Отметим, что на основании лицензий, полученных от Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении ряд компаний, действующих в разных областях Армении, в том числе и в Ереване, проводили обязательный технический осмотр транспортных средств, в результате чего допускались злоупотребления, нанося тем самым значительный ущерб государству.
|Сона Трузян: Следственный комитет Армении восстановил более 430 млн драмов по уголовным делам, возбужденным в отношении компаний, занимающихся тех. осмотром автомобилей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26 ноября
|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
|Несмотря на рейтинги "Геллап интернейшнл", Эдмон Марукян пророчит "Просвещенной Армении" второе место на выборах
|Пашинян утверждает, что в отношениях с Минском нет никаких страстей
|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
|Свитальский: После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний
|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
|Пашиян: Дефицит законности в Армении, также как отсутствие экономического развития не должны увязываться с вопросами безопасности
|Министр: После революции в Армению репатриировали более 450 семей
|И.о. министра Диаспоры Армении попытался оправдаться за итоги "Телемарафона- 2018" фонда "Айастан"
|Служба национальной безопасности Армении выявила группу фальшивомонетчиков.
|Опрос: В парламент Армении проходят блок "Мой шаг" с 68,3% и "Процветающая Армения" с 6,7%
|Никол Пашинян принял участие в мероприятии по случаю 25-летия национальной валюты Армении
|При офисе Омбудсмена Армении создана рабочая группа по наблюдению за избирательными процессами
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 23 ноября
|В ходе телемарафона фонда "Айастан" под лозунгом "Творим вместе" было собрано $11 млн 109 тыс
|СНБ пожертвовала 10 млн. драмов во Всеармянский Фонд "Армения"
|Никол Пашинян подписал все необходимые документы для предоставления гражданства РА Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предложил новый механизм обеспечения жильем военнослужащих
|Начальник Генштаба: ОТРК "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения
|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
|В Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов
|Валерий Осипян заверяет: Мы начеку
|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
|Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер"
|Правительство Армении позаботится об удовлетворении нужд военнослужащих- участников апрельской войны 2016 года
|Сегодня в Лос-Анджелесе стартует "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан"
|Правительство Армении отклонило законопроект, регулирующий правила общения с сотрудниками автоинспекции
|HSBC Банк Армения и Фонд COAF в рамках программы "HSBC стипендия" премировали 40 студентов из регионов стипендиями
|Президент Армении переедет в новую резиденцию
|В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" в Тбилиси
|Захарова: Москва будет приветствовать организацию очередной встречи Мнацаканян- Мамедъяров в Милане
|Немецкий банк развития предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на сохранение биоразнообразия
|Саакян опровергает: Факты, выявленные Контрольной инспекцией Минфина в Службе социального обеспечения, имели место до моего назначения главой ССО
|Из-за сильного снега и гололеда отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|Мнацаканян в Страсбурге принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы
|Генпрокуратура: По заявлению депутата от РПА относительно запугивания сотрудников его предвыборного штаба проводятся проверки
|Армен Саркисян назначил Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ
|Мнацаканян: Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении
|Генпрокуратура отклонила ходатайство об освобождении Майрапетяна под личное поручительство
|Армения и Молдова обсуждают перспективы углубления взаимодействия между Советами Безопасности двух стран
|Совбезы Армении и России подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг
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