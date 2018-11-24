Суббота, 24 Ноября 2018 09:46

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 ноября текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:30-16:00 жилые дома 2, 4 на ул. Амиряна, собственные дома 6-45 на ул. Бюзанда, собственные дома 18-45 ан ул. Кохбаци и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 15, 15а, 18 на пр. Саят-Нова, жилые дома 50, 52 на ул. Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Ахтанака 1, 3, 4, 5, 6, 9, жилые дома 3, 14 на 3-ем переулке 3-ей улицы Ахтана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова; жилой дом 4 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 34, 28, 24 на ул. Чехова, жилой дом 24 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые

дома 13, 15, 11 на 1-ом переулке пр. Багратуняц, жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а на ул. Арташисян, детская больница N 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Суренаван;

10:30-16:00 жилые дома 12, 35, 37, 43 на ул. Араза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Аштарак;

11:00-16:00 частично село Айгезард; село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Артаван;

11:00-15:00 село Агавнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал "8-ой Микрорайон" города Абовян;

в Ширакской области:

10:00-16:00 2-ой микрорайон села Ашоцк в Ашоцком регионе; 1-ая улица села Агин в Анийском регионе; собственные дома на 24-ой улице села

Амасия в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 села Ацаван, Аревис, Тасик, Салвард, Бнунис, Торуник, Танаат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).;

11:00-16:00 села Агиту, Нораван, Вагатни, Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Нор Арачадзор, Шурнух и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.