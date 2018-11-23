Пятница, 23 Ноября 2018 19:45

АрмИнфо. Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд. Как говорится в заявлении адвокатов, в Кассационном суде они намерены обжаловать решение Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Майрапетяна.

Второе ходатайство адвокатов Майрапетяна, направленное в Генпрокуратуру Армении также было отклонено. В заявлении также отмечается, что Прокуратура в очередной раз отклонила личные гарантии большой группы известных в стране людей, которые заявляли, что Самвел Майрапетян не станет скрываться и мешать предварительному следствию, выйдя на свободу". В заявлении также отмечается, что когда все внутригосударственные правовые ресурсы Армении будут исчерпаны, адвокаты обратятся в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября. Он не принимает предъявленного ему обвинения.