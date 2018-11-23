Пятница, 23 Ноября 2018 19:38

АрмИнфо. Заявления Жирайра Сефиляна в эфире радио "Азатутюн" (Свобода - Ред.) не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Полиции.

Согласно источнику, Жирайр Сефилян заявил, что начальник полиции Валерий Осипян запрещает членам партии "Сасна Црер" встречаться с родственниками полицейских, погибших при захвате ППС полка членами

группы.

В заявлении, в частности, говорится: "Жирайр Сефилян, выступающий с крайне правдивым видом лжет. Начальник полиции не имеет никаких оснований для того, чтобы препятствовать родственникам погибших полицейских в каком- либо вопросе.

Также Сефилян сделал заявление относительно обстоятельств смерти Юрия Тепаносяна, которое основано исключительно на его предположениях и не подкреплено каким-либо фактом. Мы призываем Жирайра Сефиляна, отказаться от практики распространения ложных обвинений".

Отметим, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- Постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. После прихода к власти Никола Пашиняна, все члены повстанческой группы были отпущены на свободу