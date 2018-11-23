Пятница, 23 Ноября 2018 18:52

АрмИнфо. Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса. Об этом говорится в заявлении ЦИК.

Как утверждает ЦИК, ссылаясь на 19 статью ИК, конкретные сроки для предвыборной агитации установлены с учетом того, чтобы обеспечить равную доступность всех участвующих в гонке политических сил к

использованию общественных ресурсов, и гарантировать финансовую прозрачность. Однако, закон не запрещает до начала установленной ИК сроков предвыборной агитации заниматься пропагандой.

Отметим, что официально предвыборная гонка начнется 26 ноября и продлится до 7 декабря. Однако, участвующие в предвыборной гонке политические силы обвиняют и.о. премьера Никола Пашиняна и его команду в досрочном страте агитации с использованием административных ресурсов.