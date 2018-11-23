Пятница, 23 Ноября 2018 18:34

АрмИнфо. С утра я получаю сигналы из различных школ Еревана, о том, что сотрудников учебных заведений агитируют принять участие в завтрашнем шествии и.о.премьера Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат от Республиканской партии Армен Ашотян.

Также депутат заявил, что эта информация была проверена, и подтвердилось, что правительство пытается собрать на шествие как можно больше людей. "То есть сегодняшние власти действуют по той же схеме, в которой в свое время они обвиняли нас, Пашинян использует определенные рычаги, еще до начала предвыборной агитации", - отметил Ашотян.

Кроме того, депутат отметил, что он получил письмо от группы ученных, которые заявили, что все финансовые счета всех ГНКО Армении, а также научных учебных заведений будут переведены на казначейский счет правительства.

"Это большой удар по академической свободе научных и образовательных учреждений, то есть люди занимающиеся наукой будут в значительной степени зависеть от государства и того, когда и как будет выделено финансирование", - сказал он и подчеркнул, что в таком случае будут прекращены все грантовые программы, поскольку они передаются исключительно научным учреждениям непосредственно.