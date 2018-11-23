Пятница, 23 Ноября 2018 18:29

АрмИнфо.И.о. министра здравоохранения Арсен Торосян заявил, что в рамках программы правительства жителям Армении с 1 февраля 2019 года будет предоставлена бесплатная медицинская помощь по лечению ишемических болезней мозга.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, предполагается, что в течении года в Армении от острых ишемических болезней за счет госзаказа будут лечиться 250 пациентов. На осуществление данной программы будет направлено 400 млн драмов, и в результате, будет возможно снизить смертность от ишемических ударов примерно на 39%.