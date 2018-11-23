Пятница, 23 Ноября 2018 18:27

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян с мэром Еревана Айком Марутяном и архитектором Артуром Месчяном ознакомился с проектом "Старый Ереван".

Как сообщает пресс-служба правительства, Марутян и Месчян представили и.о. премьер- министра программу, а также ситуацию, сложившуюся вокруг архитектурных памятников, которые находятся на территории реализации проекта. Это, в частности, касается охраняемого государством здания по адресу Арами 23.

И.о. премьера в этой связи подчеркнул, что программа "Старый Ереван" должна быть осуществлена без разрушений других исторических зданий. "Принцип сохранения культурных памятников должен быть четко осознан всеми, и впредь все строительные работы должны осуществляться по этому принципу", - подчеркнул Пашинян.

И.о. премьер-министра также отметил, что стратегической задачей мэрии является увеличение зеленых зон в центре Еревана, подчеркнув, что данным вопросом должно также заниматься также Министерство охраны природы.

Айк Марутян и Артур Месчян проинформировали и.о. премьер-министра о том, что мэрия теперь получает многочисленные предложения о реализации строительных инвестиционных проектов, которые направляются в различные административные районы Еревана. Коснувшись неоконченных строительных работ в центре города, Месчян заявил, что мэрия ищет возможности для завершения этих проектов.

Никол Пашинян придал большое значение реализации последовательной работы в этих направлениях и отметил, что активный диалог с инвесторами - лучший способ решить проблемы, реализовать инвестиционные программы.

Напомним, что проект "Старый Ереван" охватывает около 100 000 кв.м. строительной территории в центре Еревана - от улицы Абовяна до улицы Кохбаци, с улицы Арами до улицыБюзанда. По проекту планируется восстановить архитектурный облик армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Предполагалось, что проект "Старый Ереван" стоимостью в $150 млн должен был быть завершен в 2010- 2011 годах. Однако правительство заключило договор с "Multicontinental distribution" только в 2014 году из-за некоторых проблем. Строительные работы стартовали только в 2017 году.