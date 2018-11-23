Пятница, 23 Ноября 2018 18:26

АрмИнфо.И.о премьер-министра Никола Пашиняна не был в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона -2018" сократились по сравнению с 2017 годом.

В беседе с журналистами он заверил, что ему представили иные данные. Однако, узнав реальность, Пашинян прокомментировал это следующим образом: "Пожертвования, видимо, сократились в связи с тем, что сейчас переходный период. Но вскоре все встанет на свои места. Мы же должны понять, какова роль и дальнейшие действия фонда". Он не исключил того, что уголовное дело, связанное с директором фонда, отразилось и на результатах сбора.

Отметим, что в этом году было собрано $11,1 млн, вместо $12,5 млн 2017 года. Самая большая сумма была пожертвована в 2008 года и составила $30,1 млн.

Напомним, 3 июля был задержан экс-директор Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданян, Он признался, что использовал банковскую карту, выделенную на нужды фонда, в личных целях. На карте была открыта кредитная линия в 25 миллионов драмов (55 тысяч долларов). На эти деньги он совершал ставки в онлайн-казино.