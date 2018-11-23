Пятница, 23 Ноября 2018 18:25

АрмИнфо. Вопрос изменения меры пресечения в отношении генерала Манвела Григоряна должен решать суд и следственные органы. Об этом заявил журналистам и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя заявления адвокатов генерала о том, что его состояние здоровья несовместимо с пребыванием под арестом.

"Должна быть проведена медицинская экспертиза, после которой следственный орган и суд должны решить какая будет мера пресечения",

- заявил и.о. премьера. Он также подверг сомнению, что было заключение экспертизы, показавшее несовместимость заболеваний и ареста генерала. "Если бы это было так, то меру пресечения изменили бы. Такого не может быть", - сказал и.о премьера.

Манвел Григорян находится под арестом и обвиняется в присвоении оружия и другого имущества Вооруженных сил. Ранее адвокаты Григоряна указывали на то, что из-за тяжелых заболеваний он должен регулярно проходить медосмотр. Даже заявляли о необходимости изменения меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, однако глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил об отсутствии оснований для этого.