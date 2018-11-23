Пятница, 23 Ноября 2018 18:23

АрмИнфо. Музыкальный вечер "Музыка нас связала" прошел в посольстве России в Армении.

Открывая мероприятие, посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, где звучат русские и армянские мелодии, которые еще больше укрепляют многовековую дружбу.

Папури из известных и до более любимых армянских и русских песен, исполненный композитором, дирижером, руководителем эстрадно-симфонического оркестра Радио Армении, профессором, члена Союза композиторов СССР и Армении, народным артистом РА, почетным гражданином Еревана Ервандом Ерзнкянам совместно с композитором, пианистом и бэнд-лидером, почетным гражданином Еревана Мартином Вартазаряном заставил зрительный зал не только поглотиться в теплые воспоминания, но и петь вместе с ними любимые песни, переходя с армянского на русский и обратно, от "Самого доброго города земли" до "Еще не вечер",

Гостей посольства также порадовали своим виртуозным исполнением известный джазмен, почетный гражданин Еревана, Заслуженный деятель искусств РА, кавалер ордена "Мовсес Хоренаци", лауреат престижных международных премий Левон Малхасян, лауреат всероссийских и международных конкурсов г.Санкт-Петербург Георгий Чернецов, лауреат международных конкурсов Илона Сагиева, заслуженная артистка Армении Нуне Бадалян, солистка национального театра оперы и балета им. Спендиаряна Татевик Ашурян, солист национальной оперы Оганес Андреасян, а также детский хор Армении.

Великолепное исполнение произведений и теплая атмосфера посольства никого не оставили равнодушным, и гости еще долгое время после концерта делились своими впечатлениями друг с другом и напевали горячо любимые песни.

В гостях у посольства были российские соотечественники, представители государственных структур и общественных организаций Армении, представители дипломатических миссий, аккредитованных в РА, СМИ.