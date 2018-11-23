|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
|Несмотря на рейтинги "Геллап интернейшнл", Эдмон Марукян пророчит "Просвещенной Армении" второе место на выборах
|Пашинян утверждает, что в отношениях с Минском нет никаких страстей
|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
|Свитальский: После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний
|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
|Пашиян: Дефицит законности в Армении, также как отсутствие экономического развития не должны увязываться с вопросами безопасности
|Министр: После революции в Армению репатриировали более 450 семей
|И.о. министра Диаспоры Армении попытался оправдаться за итоги "Телемарафона- 2018" фонда "Айастан"
|Служба национальной безопасности Армении выявила группу фальшивомонетчиков.
|Опрос: В парламент Армении проходят блок "Мой шаг" с 68,3% и "Процветающая Армения" с 6,7%
|Никол Пашинян принял участие в мероприятии по случаю 25-летия национальной валюты Армении
|При офисе Омбудсмена Армении создана рабочая группа по наблюдению за избирательными процессами
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 23 ноября
|В ходе телемарафона фонда "Айастан" под лозунгом "Творим вместе" было собрано $11 млн 109 тыс
|СНБ пожертвовала 10 млн. драмов во Всеармянский Фонд "Армения"
|Никол Пашинян подписал все необходимые документы для предоставления гражданства РА Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предложил новый механизм обеспечения жильем военнослужащих
|Начальник Генштаба: ОТРК "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения
|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
|В Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов
|Валерий Осипян заверяет: Мы начеку
|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
|Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер"
|Правительство Армении позаботится об удовлетворении нужд военнослужащих- участников апрельской войны 2016 года
|Сегодня в Лос-Анджелесе стартует "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан"
|Правительство Армении отклонило законопроект, регулирующий правила общения с сотрудниками автоинспекции
|HSBC Банк Армения и Фонд COAF в рамках программы "HSBC стипендия" премировали 40 студентов из регионов стипендиями
|Президент Армении переедет в новую резиденцию
|В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" в Тбилиси
|Захарова: Москва будет приветствовать организацию очередной встречи Мнацаканян- Мамедъяров в Милане
|Немецкий банк развития предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на сохранение биоразнообразия
|Саакян опровергает: Факты, выявленные Контрольной инспекцией Минфина в Службе социального обеспечения, имели место до моего назначения главой ССО
|Из-за сильного снега и гололеда отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|Мнацаканян в Страсбурге принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы
|Генпрокуратура: По заявлению депутата от РПА относительно запугивания сотрудников его предвыборного штаба проводятся проверки
|Армен Саркисян назначил Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ
|Мнацаканян: Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении
|Генпрокуратура отклонила ходатайство об освобождении Майрапетяна под личное поручительство
|Армения и Молдова обсуждают перспективы углубления взаимодействия между Советами Безопасности двух стран
|Совбезы Армении и России подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг
|Делегация Туркменистана находится с визитом в Исламской Республике Афганистан
|Анна Акопян рассказала советнику спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу о своей кампании <Женщины во имя мира>
АрмИнфо. Музыкальный вечер "Музыка нас связала" прошел в посольстве России в Армении.
Открывая мероприятие, посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, где звучат русские и армянские мелодии, которые еще больше укрепляют многовековую дружбу.
Папури из известных и до более любимых армянских и русских песен, исполненный композитором, дирижером, руководителем эстрадно-симфонического оркестра Радио Армении, профессором, члена Союза композиторов СССР и Армении, народным артистом РА, почетным гражданином Еревана Ервандом Ерзнкянам совместно с композитором, пианистом и бэнд-лидером, почетным гражданином Еревана Мартином Вартазаряном заставил зрительный зал не только поглотиться в теплые воспоминания, но и петь вместе с ними любимые песни, переходя с армянского на русский и обратно, от "Самого доброго города земли" до "Еще не вечер",
Гостей посольства также порадовали своим виртуозным исполнением известный джазмен, почетный гражданин Еревана, Заслуженный деятель искусств РА, кавалер ордена "Мовсес Хоренаци", лауреат престижных международных премий Левон Малхасян, лауреат всероссийских и международных конкурсов г.Санкт-Петербург Георгий Чернецов, лауреат международных конкурсов Илона Сагиева, заслуженная артистка Армении Нуне Бадалян, солистка национального театра оперы и балета им. Спендиаряна Татевик Ашурян, солист национальной оперы Оганес Андреасян, а также детский хор Армении.
Великолепное исполнение произведений и теплая атмосфера посольства никого не оставили равнодушным, и гости еще долгое время после концерта делились своими впечатлениями друг с другом и напевали горячо любимые песни.
В гостях у посольства были российские соотечественники, представители государственных структур и общественных организаций Армении, представители дипломатических миссий, аккредитованных в РА, СМИ.
|Адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна обратились в Кассационный суд
|Полиция Армении призвала Жирайра Сефиляна отказаться от практики распространения ложных обвинений
|ЦИК: Пропаганда до начала предвыборной кампании является законной, и здесь нет никаких нарушений Избирательного кодекса
|Армен Ашотян: Я получаю сигналы о том, что сотрудников школ агитируют принять участие в завтрашнем шествии Никола Пашиняна
|Около 250 пациентов в год получат бесплатную медицинскую помощь для лечения острых ишемических болезней
|Никол Пашинян: Программа "Старый Ереван" должна быть реализована без разрушения культурно-исторических памятников
|Пашинян был не в курсе того, что пожертвования фонду "Айастан" по итогам "Телемарафона - 2018" сократились
|Пашинян сомневается в наличии экспертизы, доказывающей несовместимость состояния здоровья Манвела Григоряна с арестом
|От "Еревана" до "Московских окон": В посольстве России в Армении состоялся музыкальный вечер
|Пашинян считает, что не нарушает закон, раньше времени начав предвыборную агитацию
|Несмотря на рейтинги "Геллап интернейшнл", Эдмон Марукян пророчит "Просвещенной Армении" второе место на выборах
|Пашинян утверждает, что в отношениях с Минском нет никаких страстей
|Министр Диаспоры удивлен масштабом хищений в возглавляемом им ведомстве
|Представители наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ интересуются историей, связанной с арестом Самвела Майрапетяна
|Пресс-секретарь Эрдогана: Урегулирование карабахского конфликта, в первую очередь, выгодно Армении
|Пашинян о Кочаряне: Мы никого не нейтрализовали
|Свитальский: После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний
|Президент Армении и руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие досрочные выборы в стране
|Эрик Григорян: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить дополнительные заборы из озера Севан
|В Beeline стартовала предновогодняя акция по продаже смартфонов
|И.о. министра охраны природы: Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%
|Пашиян: Дефицит законности в Армении, также как отсутствие экономического развития не должны увязываться с вопросами безопасности
|Министр: После революции в Армению репатриировали более 450 семей
|И.о. министра Диаспоры Армении попытался оправдаться за итоги "Телемарафона- 2018" фонда "Айастан"
|Служба национальной безопасности Армении выявила группу фальшивомонетчиков.
|Опрос: В парламент Армении проходят блок "Мой шаг" с 68,3% и "Процветающая Армения" с 6,7%
|Никол Пашинян принял участие в мероприятии по случаю 25-летия национальной валюты Армении
|При офисе Омбудсмена Армении создана рабочая группа по наблюдению за избирательными процессами
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 23 ноября
|В ходе телемарафона фонда "Айастан" под лозунгом "Творим вместе" было собрано $11 млн 109 тыс
|СНБ пожертвовала 10 млн. драмов во Всеармянский Фонд "Армения"
|Никол Пашинян подписал все необходимые документы для предоставления гражданства РА Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предложил новый механизм обеспечения жильем военнослужащих
|Начальник Генштаба: ОТРК "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения
|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
|В Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов
|Валерий Осипян заверяет: Мы начеку
|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
|Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер"
|Правительство Армении позаботится об удовлетворении нужд военнослужащих- участников апрельской войны 2016 года
|Сегодня в Лос-Анджелесе стартует "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан"
|Правительство Армении отклонило законопроект, регулирующий правила общения с сотрудниками автоинспекции
|HSBC Банк Армения и Фонд COAF в рамках программы "HSBC стипендия" премировали 40 студентов из регионов стипендиями
|Президент Армении переедет в новую резиденцию
|В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" в Тбилиси
|Захарова: Москва будет приветствовать организацию очередной встречи Мнацаканян- Мамедъяров в Милане
|Немецкий банк развития предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на сохранение биоразнообразия
|Саакян опровергает: Факты, выявленные Контрольной инспекцией Минфина в Службе социального обеспечения, имели место до моего назначения главой ССО
|Из-за сильного снега и гололеда отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|Мнацаканян в Страсбурге принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы
|Генпрокуратура: По заявлению депутата от РПА относительно запугивания сотрудников его предвыборного штаба проводятся проверки
|Армен Саркисян назначил Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ
|Мнацаканян: Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении
|Генпрокуратура отклонила ходатайство об освобождении Майрапетяна под личное поручительство
|Армения и Молдова обсуждают перспективы углубления взаимодействия между Советами Безопасности двух стран
|Совбезы Армении и России подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг
|Делегация Туркменистана находится с визитом в Исламской Республике Афганистан
|Анна Акопян рассказала советнику спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу о своей кампании <Женщины во имя мира>
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)