Пятница, 23 Ноября 2018 18:09

АрмИнфо. И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян не согласен с критикой о том, что досрочно начал предвыборную кампанию, используя административный ресурс. Об этом Пашинян заявил в беседе с журналистами во время обхода строительной площадки проекта "Старый Ереван".

"Что я должен сидеть в своей комнате, чтобы меня не обвиняли в использовании административного ресурса? Всех граждан призываю голосовать за блок "Мой шаг". И что теперь - я использую административный ресурс?!", - заявил Пашинян, добавив, что начал политическую агитацию в 2007 году и продолжает по сей день.

Он отметил, что запланированное на 24 ноября шествие не нарушает никакого закона и международных стандартов ведения политической борьбы. При этом Пашинян не собирается брать отпуск, чтобы участвовать в предвыборной кампании. При этом он подчеркнул, что его политические оппоненты в любом случае будут обвинять его в использовании им административного ресурса. Касаясь того, кто пройдет в парламент по итогам выборов, Пашинян заметил, что это решит народ, равно и то, кто будет властью, кто оппозицией.

Он также выразил удивление решением республиканцев вести предвыборную кампанию посредством СМИ, а не личных встреч с гражданами. "Я всегда общался с народом и продолжу это делать", - сказал он.

И.о премьера также сообщил, что предвыборную кампанию начнет с Гюмри, откуда начал свое шествие в апреле текущего года. Ранее Пашинян анонсировал шествие по улицам Еревана в субботу - 24 ноября, при этом официальный старт предвыборной кампании будет дан 26 ноября. Меж тем, в бытность свою оппозиционером он резко критиковал власти за подобные проявления