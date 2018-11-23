Пятница, 23 Ноября 2018 16:49

АрмИнфо.Партия <Просвещенная Армения> имеет все шансы стать второй силой в парламенте. Об этом на пресс-конференции заявил председатель партии Эдмон Марукян.

По его словам, партия обладает для этого необходимым кадровым и идеологическим потенциалом,. <Рейтинг нашей партии за последние шесть месяцев повысился вдвое. Сейчас мы можем утверждать, что претендуем на второе место. Это результат нашей конструктивной работы, а также реформ, которые произошли в стране>, - отметил он.

По словам Марукяна, равные условия, отсутствие тотальных и грубых нарушений на выборах, попыток навязать определенную идеологическую и программную борьбу позволяют политическим силам, которые пользуются доверием общественности, получить соответствующее легитимное представительство во власти.

Меж тем, по обнародованным сегодня данным соцопроса "Гэллап интернейшнл" "Просвещенная Армения" находится на 4 месте с 1,2% голосов, уступая даже имеющей "антирейтинг" Республиканской партии, у которой 1,5%. Ну а фаворитом гонки с 68,3% является правительственный блок "Мой шаг", за ней следует "Процветающая Армения" с 6,7%.