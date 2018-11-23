Пятница, 23 Ноября 2018 16:47

АрмИнфо. <Я не считаю, что в отношениях с Белоруссией страсти накалились, и потому нечему стихать>, - заверил в беседе с журналистами и.о. премьера Армении Никол Пашинян, касаясь противоречивых позиций двух стран по вопросу генсека ОДКБ. <То, что я сказал, в силе, и будет в силе>, - заверил Пашинян.

Отметим, что после отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался за досрочное прекращение полномочий Армении в качестве председательствующей в организации страны и передачи поста генсека по ротационному порядку Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко впоследствии обсудил сложившуюся ситуацию с послом Азербайджана, рассказав ему детали закрытой встречи и поддержав позицию Назарбаева. В ответ на это и.о. премьера РА Никол Пашинян заявил, что потребует от белорусского и казахстанского президентов объяснений на сей счет. Минск устами пресс- секретаря МИД Анатолия Глаза упрекнул Пашиняна в нарушении норм международного протокола: "И.о. премьера Армении возомнил себя международным прокурором. Нормы уличной демократии не приемлемы в международной политике". Ереван ответил на это заявление на уровне депутата от правящей партии Алена Симоняна, который подчеркнул, что не Минску учить Пашиняна этикетам и правилам международной политики, поскольку Минск сам постоянно нарушает их.