Пятница, 23 Ноября 2018 16:44

АрмИнфо. В Министерстве Диаспоры Армении имели место хищения и злоупотребления, однако нанесенный уже ущерб частично восстановлен. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. министра Мхитар Айрапетян.

Айрапетян выразил удивление тем, что в таком маленьком министерстве выявлены столь масштабные злоупотребления. Сейчас проверки в Министерстве продолжаются. Он не исключил возможности того, что впоследствии могут быть выявлены новые хищения, и прозвучат новые имена. И.о. министра при этом затруднился сказать, знала ли об этих нарушениях его предшественница Грануш Акопян. Он также не указал сумму хищений, при этом заверив, что при нем в ведомстве не украли ни копейки.

Ранее в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту очевидных злоупотреблений в ГНКО "Центр родина-диаспора", действующей при ведомстве. По словам Айрапетяна, бывший директор ГНКО за это время вернул государству 100 миллионов драмов (210 тысяч долларов), что однако является лишь частью нанесенного ущерба.