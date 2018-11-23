Пятница, 23 Ноября 2018 16:37

АрмИнфо.Специалист по СМИ Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ Иван Годарский 23 ноября встретился с руководителем аналитической программы новостей "Лрабер" Шаваршем Геворкяном.

Как сообщает пресс-служба "H 2", представитель наблюдательской миссии интересовался подробностями ареста главы телеканала Самвела Майрапетяна. В свою очередь, Шаварш Геворкян рассказал о развитии событий со дня ареста Майрапетяна, по сей день. Геворкян также выразил свою обеспокоенность в связи с будущим телеканала в свете происходящих событий.

Отметим, что Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября. Он не принимает предъявленного ему обвинения.