Пятница, 23 Ноября 2018 16:36

АрмИнфо. В отношении Армении у Анкары нет никаких предрассудков. Об этом на пресс-конференции "Отношения между Россией и Турцией: сформировать будущее" заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Согласно Ermenihaber, касаясь карабахской проблемы, он подчеркнул роль России в Минской группе ОБСЕ. По его словам турецкие специалисты сотрудничали с российскими партнерами для решения вопроса, однако в результате вмешательства "каких-то сил" процесс провалился. Калын также подчеркнул, что поддерживает позицию Баку в карабахском урегулировании и считает, что решение конфликта, в первую очередь, выгодно Армении.