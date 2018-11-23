Пятница, 23 Ноября 2018 16:34

АрмИнфо. "Мы никого не нейтрализовали. Каждый человек сам себя нейтрализует или не нейтрализует",- заявил в беседе с журналистами исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, касаясь отказа второго президента РА Роберта Кочаряна участвовать в предстоящих парламентских выборах. При этом он заверил, что безопасность Кочаряна обеспечивается государственной службой охраны.

Ометим, что Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.