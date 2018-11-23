Пятница, 23 Ноября 2018 16:33

АрмИнфо. После революции Армении удалось добиться высшего показателя в плане обеспечения свободы слова и собраний. Об этом заявил руководитель делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский в беседе с журналистами.

Европейский дипломат выразил надежду на то, что в ходе предвыборной кампании властям страны удастся свести к минимуму ненависть, так как она убивает демократию, отрицательно влияет на политическую культуру. <Мы надеемся, что в Армении по итогам выборов удастся сформировать высший стандарт демократии>, - заявил Свитальский.

По его мнению, после революции люди в Армении стали более свободными, и в этом большое значение имеют СМИ, гражданское общество и политический урок. При этом он подчеркнул, что Армении нужно новое законодательство и атмосфера для работы СМИ. "ЕС готов содействовать созданию новой среды для СМИ, которая обеспечит свободную работу",- резюмировал дипломат.