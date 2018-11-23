Пятница, 23 Ноября 2018 16:32

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 23 ноября принял руководителя наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посла Урсулу Гачек.

Как сообщает пресс-служба президента, Гачек представила президенту деятельность миссии в краткосрочной и долгосрочной перспективе, и отметила, что к этой миссии присоединятся также наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Собеседники отметили важность предстоящих досрочных выборов, подчеркнув роль будущего парламента в развитии страны.

В свою очередь президент Саркисян, отметил, что демократия не начинается и не заканчивается в день выборов, при этом заметив, что это постоянно развивающийся и совершенствующийся процесс, который следует сделать необратимым. Он подчеркнул важность программ и проектов, направленных на укрепление развитого гражданского общества и демократических институтов, и подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами и различными структурами в этом направлении.