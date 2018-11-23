Пятница, 23 Ноября 2018 16:28

АрмИнфо.ГЭС-ы, находящиеся под водохранилищами, вырабатывали электроэнергию в те сезоны, когда этого не требовалось, и в связи с этим мы осуществляли дополнительные заборы воды из озера Севан. Об этом 23 ноября на встрече с журналистами заявил и.о. министра охраны природы Эрик Григорян.

Он заметил, что министерство сделает все возможное, чтобы в следующем году прекратить дополнительные заборы из озера Севан. "Согласно нашим расчетам, ГЭС-ы находящиеся под водохранилищами вырабатывали электроэнергию в те сезоны, когда этого не требовалось. То есть они зимой использовали данную воду. Этот вопрос состоит из нескольких компонентов, необходимо уточнить спрос, а затем уточнить наличие воды", - подчеркнул он.

Напомним, что несмотря на протесты экологов, Национальное собрание Армении приняло во втором и окончательном чтении законопроект о

внесении поправок в закон об озере Севан, согласно которым помимо закрепленных в законе 170 млн кубометров воды предусматривается осуществить из Озера дополнительный забор еще 40 млн кубометров.