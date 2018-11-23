Пятница, 23 Ноября 2018 16:23

АрмИнфо.Beeline объявляет о проведении предновогодней акции по продаже смартфонов, в рамках которой до 31 января 2019 года клиенты могут приобрести телефоны Samsung в офисах продаж и обслуживания Beeline и получить кэшбэк до 20 000 драмов.

Как сообщает пресс-служба компании, в продаже представлен широкий выбор смартфонов именитого производителя стоимостью от 55 900 до 443 900 драмов. Покупку смартфонов можно оформить в кредит.

<В преддверии новогодних праздников Beeline дарит клиентам удобную и выгодную возможность сделать актуальный и современный подарок не только себе, но и своим друзьям и близким. Нашим абонентам доступен широкий выбор смартфонов Samsung - от бюджетных до флагманских, а возможность получить кэшбек станет очень приятным дополнением к новогоднему подарку>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, со смартфонами клиентам предоставляются тарифные планы <Смарт> и до 25 ГБ мобильного интернета, которые абонент может использовать в течение 6 месяцев.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".