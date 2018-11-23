Пятница, 23 Ноября 2018 15:28

АрмИнфо. Сотрудникам заповедников и специально охраняемых зон повысили зарплату на 40%, а в отдельных случаях и 100%. Об этом 23 ноября на встрече с журналистами заявил и.о. министра охраны природы Армении Эрик Григорян.

Он отметил, что специально охраняемые территории были оснащены современной техникой, была обновлена система освещения. Им также были выделены пожарные машины.

Что касается международных программ, то на данный момент, по словам и.о. министра, реализуются программы на сумму в $78 млн. Так на модернизацию мониторинговой системы выделено $1 млн, на пилотную программу по управлению отходов из закрытой каменоломни в городе Артик выделено $1,5 млн, Немецкий банк развития выделил грант на сумму 23.2 млн евро на сохранение биоразбообразия в стране, также есть договор между Арменией и посольством Великобритании по "Улучшению управления особо охраняемыми территориями", на данную программу выделено 11,3 млн драмов.

В связи с законодательными изменениями были ужесточены порядки по строительству ГЭС на реках. "Кроме того, был расторгнут договор на 117 млн драмов, по очистке прибрежных районов озера Севан", - отметил Григорян.

Он сообщил также, что впервые в Армении в Араратской области на мусоросвалке была создана инфраструктура по сортировке отходов.

Отметим, что пока и.о. министра проводил пресс-конференцию, внизу в здание пытались проникнуть представители Армянского экологического фронта. По окончании пресс- конференции они проникли в приемную и.о. министра, требовали с ним встречи и заявляли, что намерены поднять важные вопросы. Они требовали также прямого эфира. Григорян согласился встретиться с ними, однако, наотрез отказался от прямого эфира. В результате стороны так и не пришли к консенсусу, и представители Армянского экологического фронта удалились из министерства.