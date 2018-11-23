Пятница, 23 Ноября 2018 15:04

АрмИнфо. Дефицит законности в нашей стране, также как отсутствие экономического развития не должны увязываться с вопросами безопасности. Об этом и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в ходе своего выступления на научной конференции "Актуальные задачи и стратегические направления развития экономики Армении"

По словам главы исполнительного органа, подобные попытки лишь отговорки для оправдания грабежа страны. "Человеческий, интеллектуальный капитал - это самое большое наше богатство, которое мы должны использовать во благо нашей страны и будущего. Мы должны сократить все те факторы, которые причиняют дискомфорт и делают несчастным наших граждан. Один из таких факторов, существующие бюрократические проволочки. Наша цель сегодня, сделать все для обеспечения благополучия и счастья наших граждан", - отметил Пашинян.

Вместе с тем, он призвал отказаться от попыток втянуть правительство в микроменеджмент, так как это приведет к краху. "Оказавшись в кресле премьера, я осознал, что мои прежние представления о ситуации в нашей стране как минимум были "сказочные", реальность оказалась совершенно иной. Правительство должно обслуживать наши экономические, стратегические потребности. Оно должно обеспечить нашу безопасность, и сегодня у нас есть потенциал для строительства такой экономики, которая позволит выполнить эту задачу", - сказал премьер.

В тоже время Пашинян заверил, что вопросы повестки данной научной конференции полностью отражают те цели, которые сегодня поставило перед собой правительство, в их числе обеспечение конституционализма, верховенства закона, повышение эффективности деятельности правительства, что станет возможно после успешного проведения внеочередных парламентских выборов. Глава исполнительного органа заверил, что в основе идеологии сегодняшнего правительства лежит предоставление равных возможностей для всех. По его словам, на протяжении многих лет людей учили тому, что вся ответственность за успехи и провалы лежит на плечах властей. Пашинян считает, что это вполне логично, если правительство весь груз ответственности берет на себя, однако, сегодня нужно изменить эту ситуацию, необходимо создать механизмы по разделению ответственности. "Необходимо обеспечить изменение поведения человека, ведь именно благодаря таким изменениям стало возможным успешное проведение нашей революции. Сегодня мы добились изменения политического поведения граждан, и когда мы сможем добиться изменения экономического поведения, мы сможем получить результаты", - отметил и.о. премьера.

В этой связи он констатировал, что в Армении на протяжении многих лет было плохое отношение к бизнесу, его постоянно втягивали в политические процессы, заставляя участвовать в каких-то темных историях. Однако, по слогам главы исполнительного органа, говоря об этом, он никоим образом не хочет очернять бизнес, а наоборот, считает необходимым обеспечить все условия для ведения успешного бизнесам в стране, так как именно это является локомотивов экономики.

Пашинян также согласился с тем, что вопрос демографии в Армении один из насущных. "Если мы будем сидеть и ждать результатов поощрения рождаемости, нам придется ждать лет 15-20, мы должны решить этот вопрос посредством репатриации, и не только физической, но и идеологической, культурной, инновационной", - отметил он.

Глава правительства также коснулся проблем вузов и выразил убеждение, что не должно быть их разделения на ведомственные и государственные, должна быть консолидация науки, образования и исследований на одной площадке. "Более того, мы должны повысить наш уровень образования до международного, чтобы стало возможным привлечение иностранных студентов в нашу страну, что позволит вытянуть эту сферу из той ямы, в которой она оказалась", - заключил Пашинян.