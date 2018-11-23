Пятница, 23 Ноября 2018 14:38

АрмИнфо.После революции в Армению репатриировали более 450 семей. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. министра диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, заверив, что, на самом деле, репатриировавших больше, и он говорит лишь о тех семьях, которые обращались в Министерство диаспоры Армении.

"Больше всего репатриантов из РФ, Ирана и США. Этим семьям предоставляется юридическая консультация",- заявил он. Кроме того, в 2018 году в Министерство диаспоры Армении обратились 930 сирийских армян, озвучив 951 проблему - 639 проблем было связано с вопросами здравоохранения, 124 - с арендой жилья, 52 - с трудоустройством, 38 - с вопросами образования, 51 - с документами, 47 - прочее.

По словам Айрапетяна, сирийским армянам предоставляется помощь по оплате обучения, для организации предпринимательства и т.д