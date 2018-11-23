Пятница, 23 Ноября 2018 14:32

АрмИнфо. И.о. министра Диаспоры Армении Мхитар Айрапетян попытался объяснить сегодняшние итоги "Телемарафона -218" Всеармянского фонда "Айастан" и тот факт, что вопреки ожиданиям, в этом году было собрано меньше средств, чем в прошлом году, несмотря на то, что правительство ранее заявляло, что после смены власти, которой Диаспора не доверяла, в результате борьбы с коррупцией и смены руководства фонда, доверие наших зарубежных сограждан повысилось, и они готовы увеличить свои пожертвования и инвестиции.

"Есть объективные реалии, заключающиеся в нехватке времени, поскольку до последнего момента в самой диаспоре не знали, будет ли вообще проведен телемарафон или нет",- попытался оправдаться министр. При этом он признал, что возглавляемое им ведомство также допустило упущения в работе с Диаспорой, а именно, по части информирования и координации.

По его словам, перед Министерством и правительством стоят задачи по оздоровлению отношений с диаспорой, поскольку нельзя рассчитывать лишь на постреволюционную эйфорию. "Нужны глубинные шаги по улучшению отношений с Диаспорой. Армения сама должна определить логику работы с Диаспорой: должна ли она служить лишь источником денег, или же Родина должна как-то координировать работу армянских структур за рубежом", - отметил и.о. министра.

Айрапетян также не исключил возможности упразднения возглавляемого им Министерства и трансформации его в правление после выборов. По его словам, работа Министерства Диаспоры до сих пор носила номинальный характер.

Отметим, что армяне всего мира перечислили ежегодному телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> 11 миллионов 106 тысяч 633 доллара. В прошлом году было собрано 12 миллионов 505 тысяч 456 долларов. Самая большая сумма была собрана в 2008 году - $31 млн.