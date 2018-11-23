Пятница, 23 Ноября 2018 14:06

АрмИнфо.Согласного результатам соцопроса, проведенного "GALLUP International association", по итогам внеочередных выборов 9 декабря в парламент Армении проходят всего две силы - правящий блок "Мой шаг" c 68,3% и партия "Процветающая Армения" с 6,7%. В целом в опросе приняли участие 1111 человек из столицы и областей страны. Погрешность составляет 3%. Опрос был осуществлен с 17 по 21 ноября.

Остальные 9 политических сил, участвующие в выборах, получили менее или чуть более 1% голосов. Так, Республиканская партия получила 1,5%, за ней с небольшим отрывом следует партия "Просвещенная Армения" с 1,2%, далее идут АРФ "Дашнакцутюн" - 1%, партии "Сасна црер" - 0,9%, "Храстианско-демократическое возрождение" - 0,3%, блок "Мы" (партии "Республика" и "Свободные демократы") - 0,3%, Социально-демократическая партия "Решение гражданина" - 0,2%, "Оринац еркир" - 0,1%, партия "Национальный прогресс" - 0%. 12,7% отказались ответить на вопрос, 6,7% затруднились с ответом.

В выборах, согласно опросу, однозначно намерены принять участие 70,9%, скорее примут участие 15, 5%, точно не примут участия 8,95, скорее не примут участия 2,9% и затруднились ответить 1,8%.

На вопрос о том, какие политические силы больше всего импонируют вам, 52,7% респондентов полностью импонируют блоку "Мой шаг", скорее импонируют этому блоку 32,9%. Второй следует "Процветающая Армения" которой полностью импонируют 17,6%, скорее импонируют 49,1%. А вот Республиканская партия лидирует в этом рейтинге в номинации "антирейтинг". К этой партии крайне негативно относятся 66,3% респондентов, скорее негативно - 16,5%, только 2,9% однозначно импонируют РПА и 16,5% скорее импонируют. Следующей партией, имеющей "антирейтинг", является "Оринац еркир". 44,7% относятся к ней крайне негативно, 20,3% - скорее негативно.

В ответ на вопрос, почему респонденты импонируют той или иной силе, 32% ответили, что из-за лидера, 24,9% - идеологии, 15,5% заявили, что нет альтернативы, 8,2% доверяют, 6,9% верят, 6,6% нравятся программы, у 2,7% есть знакомые, 0.6% посоветовали, 2,5% затруднились ответить, иные ответы дали 19.2%. На вопрос, из каких источников респонденты получают информацию, 69,5% ответили из армянских телеканалов, причем 47,6% доверяют этому источнику. 37,7% получают информацию из фейсбука, но этой информации доверяет лишь 14,7% респондентов. Из электронных СМИ информацию получают 28,4% респондентов, им доверяют 12,3%. Из окружения и радио информацию получают 8,2%, однако окружению доверяют 3,7%, а радио - 6,1%. Прессу читают 6,6% респондентов, ей доверяют 3,1%. Информацию на митингах узнают 1,3% респондентов, 6,7% предпочитают иные источники, 4,6% затруднились ответить.

На вопрос о том, какие самые актуальные проблемы, стоящие перед страной, 45,2% назвали безработицу, 29,6% - экономическое состояние, 23,9% - низкие зарплаты и пенсии, 23,4% - карабахский вопрос, 16,6% - коррупцию, 13,3% - недоступность здравоохранения, 11,4% - эмиграцию, 8,7% - низкий уровень образования, 8% - внешнеполитические проблемы, 7,3% - инфляцию, 6,5% - высокие коммунальные расходы и 4,1% - большие налоги.