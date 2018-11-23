Пятница, 23 Ноября 2018 12:53

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял участие в мероприятии, организованном Центральным Банком Армении по случаю 25-летия национальной валюты - драма. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, в рамках мероприятия Никол Пашинян посетил открытую в галерее фресок выставку, на которой были представлены все памятные монеты и банкноты, выпущенные Центробанком РА с 1994 года, в том числе выпущенные в 2018 году банкноты третьего поколения.

Затем состоялась церемония погашения почтовой марки на тему "Армянская государственность: 25-летие национальной валюты Армении". Марку погасили председатель ЦБ Армении Артур Джавадян и председатель совета ЗАО "Айпост" Хуан Пабло Гечиджян. Номинал почтовой марки - 230 драмов. Почтовая марка отпечатана в типографии "Cartor" во Франции тиражом в 30 000 экземпляров.

Отметим, что 22 ноября 2018 года в день празднования 25-летия национальной валюты Армении - драма были выпущены композитные банкноты 3-го поколения номиналом в 10 000, 20 000, 50 000 драмов. Позже, 25 декабря с.г. будут введены в обращение и другие банкноты 3-го поколения - номиналом в 1000, 2000 и 5000 драмов, причем 2-тысячная банкнота выпускается впервые. Наравне с ними будут обращаться их аналоги старого образца, которые постепенно будут выводится из оборота по мере износа.

Напомним, что 22 ноября 1993г в независимой Армении была введена в обращение национальная валюта - драм. За эти 25 лет как банковская система, так и армянский драм смогли пройти путь полный испытаний и создать достойную историю. Нетрудно представить с какими вызовами столкнулась тогда только-только ставшая независимой Армения. В ЦБ тогда только формировались денежно-кредитная политика и функции финансового надзора, и на тот момент почти не было госрезервов. В этих условиях самым трудным было формирование доверия к финансовой системе и национальной валюте. И тем не менее, благодаря командной работе, удалось достичь доверия к армянскому драму и финансовой системе. Армянский драм - это не только платежное средство, а в первую очередь - символ независимости государства. Финансовая система Армении доказала, что в силах противостоять серьезным вызовам. Доказательством тому служит рост депозитов и кредитов в самый сложный период финансово-экономического кризиса 2008 года. Так, если в 2008г кредитный портфель банков составлял 615 млрд драмов, а активы - 1 трлн драмов, то к 1 октября 2018г эти цифры уже достигли соответственно 3.1 трлн драмов ($6.4 млрд) и 4.7 трлн драмов ($9.8 млрд). Ежегодно 22 ноября отмечается также день банковского работника.