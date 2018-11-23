Пятница, 23 Ноября 2018 12:05

АрмИнфо. При офисе Омбудсмена Армении создана рабочая группа по мониторингу за избирательными процессами к предстоящим парламентским выборам в декабре текущего года.

Как сообщает офис Омбудсмена рабочая группа будет в ежедневном режиме осуществлять наблюдание за избирательными процессами по всей территории республики. Рабочая группа также будет предоставлять правовую помощь, отвечать на звонки и жалобы избирателей. Члены рабочей группы будут тесно сотрудничать с сотрудниками полномочных структур - ЦИК, наблюдательскими миссиями, представителями гражданского общества и СМИ.