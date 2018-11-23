Пятница, 23 Ноября 2018 12:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 23 ноября текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци, собственный дом 43 на 2-ом переулке Нар-Доса, собственные дома 76-100

на ул. Хоренаци, жилой дом 24 на пр. Тиграна Меца, собственный дом 138 на ул. Арцаха, собственный дом 103 на ул. Сарми, жилой дом 32/4 на у. Ленинградяна, улицы Ахтанака 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, жилые дома 2/3, 2/2, 2А на ул. Романоса Меликяна, жилые дома 26/1, 27/2, 30Б на ул. Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезд 5 жилого дома 43 на ул. Маргаряна; жилой дом 71 на ул. Андраника;

10:30-16:00 жилые дома 2, 4 на ул. Амиряна, собственные дома 6-45 ан ул. Бюзанда, собственные дома 18-45 на ул. Кохбаци и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29 на ул. Туманяна, жилой дом 42 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 25а, 27а на ул. Манандяна, жилой дом 12а, 23 на ул. Чехова и прилегающие абоненты

(не являющиеся жильцами), собственные дома на переулке Ширака, жилые дома 26, 28, 28/1, 28/2 на ул. Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Шарури, подъезд 3 жилого дома 1 на ул. Таманяна, жилые дома 14а, 16, 16а на ул. Бабаяна, собственные дома 1-80 на 29-ой улице Арабкира, жилые дома 1/18, 1/21 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Таперакан;

10:30-16:00 жилые дома 105, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Исакова в городе Аштарак;

11:00-15:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком",

прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами); частично 8-ой микрорайон города Абовян, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 мэрия, улицы Арзояна, Виктора Амбардзумяна, Тиграна Меца, Мясникяна, Вагена Саргсяна, станции сотовых операторов

"Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Варденис;

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал старой школы села Мец Сариар в Ашоцком регионе; больница, кварталы "Латвиакан" и "Социалакан" и северная территория, база организации "Синогидро" города Маралик в Анийском регионе;

10:00-16:00 квартал "Лмбат-2" в городе Артик Артийского региона; село Норашен в Анийском регионе;

в Тавушской области:

12:00-13:00 улицы Абовяна, Анкахутяна, Меликбекяна, детский сад, дом Культуры, здание Службы Национальной Безопасности РА, управление

внутренних дел Иджевана, здания школ N 1, 2, 5, компании "Ардшинбанк", "Айэкономбанк", "ВТБ-Армения банк", "Конверс банк", отделение социального обеспечения, налоговая инспекция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Лорийской области:

10:00-12:00 села Бовадзор, Урут и Свердлов;

в Сюникской области:

10:00-15:00 жилые дома 1-8 на ул. Саят-Нова, жилые дома 1-8 на ул. Чаренца, улицы Гарегина Нжде, Хачатряна, квартал таможенного пункта,

шоссе Мегри-Агарак в городе Агарак;

11:00-16:00 частично села Лцен, Ашотаван;

11:00-17:00 села Нор Арачадзор, Шурнухи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.