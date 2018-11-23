Пятница, 23 Ноября 2018 11:58

АрмИнфо.В ходе ежегодного телемарафона Всеармянского фонда "Айастан", проходящего под лозунгом "Творим вместе", стартовавшего в Лос-Анджелесе 22 ноября, было собрано $11 млн 109 тыс 633.

Собранные в ходе телемарафона будут направлены на реализацию двух программ в Арцахе, которые были начаты еще в прошлом году, это бурение глубинных скважин и создание капельной системы орошения, а также имплементация альтернативной энергетики в Арцахе. В результате реализации данных программ в областях Мартуни и Аскеран около 200 га земли станут орошаемыми.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян пожертвовал всемярмянскому фонду "Айастан" 5. 753.496 драмов, а премьер-министр Армении Никол Пашинян из фонда премьер-министра пожертвовал 1 млн драм, а из своих собственных средств 500.000 драмов. Самое большое пожертвование в этом году составило $2 млн 300 тысяч. Эти средства поступили от анонимного донора из США. Напомним, что прошлом году в ходе телемарафона проходившего под лозунгом "Плодородный Арцах" было собрано $12 505 456. А самая большая сумма была собрана в 2008 году, она составила $31 млн. Телемарафон ежегодно проводится в Лос-Анджелесе. За 25 лет деятельности фонда было реализовано более 50 000 программ в Армении и Арцахе общей стоимостью в более $350 млн. На собранные средства были построены и отремонтированы более 605 км дорог, 580 км водопроводов, 149 км газопроводов, 70 км электролиний, 359 школ и детских садов, 24 общинных центра, 500 домов и квартир, 75 медучреждений, 58 культурных и спортивных центров, 100 теплиц, а также реализовано 169 образовательных, культурных и научных проекта. Всеармянский фонд "Айастан" основан в 1992 году. Его основной задачей является реализация общенациональных проектов. В Совет попечителей фонда, возглавляемый президентом Армении, входят авторитетные представители армянской диаспоры со всего мира. Средства Фонда образуются за счет ежегодных благотворительных телемарафонов, проводящихся в разных странах телефонных и радиомарафонов, веломарафонов, а также, благодаря средствам, вырученным на благотворительных обедах, концертах и выставках. Средства собираются и за счет почтовых и SMS переводов, а также за счет оставленных на имя Фонда завещаний и целевых вложений. Начиная с 1996 года, ежегодно в Лос- Анджелесе проводится телемарафон, транслируемый на весь мир. На этом мероприятии сводится в один общий счет сумма, собранная в течение года в Армении, Арцахе и Диаспоре, происходит отчет перед дарителями. Эта акция объединяет всех армян вокруг решения насущных проблем. Собранные на телемарафонах средства направляются на реализацию крупномасштабных программ, имеющих стратегическое значение и утвержденных ежегодным собранием Совета попечителей