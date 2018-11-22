Четверг, 22 Ноября 2018 20:22

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Артур Ванецян вместе с сыном в вечер <Телемарафона-2018> посетил ереванский офис Всеармянского Фонда <Армения>.

Как сообщает пресс-служба Фонда, А. Ванецян призвал принимать активное участие в Телемарафоне-2018. Он заверил, что все собранные средства будут использованы целевым образом.

Согласно сообщению, СНБ в рамках национального сбора средств пожертвовала порядка 10 млн. драмов, а А. Ванецян направил в Фонд свою заработную зарплату за один месяц.