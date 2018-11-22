Четверг, 22 Ноября 2018 18:37

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян подписал все документы, необходимые для предоставления гражданства члену партии "Сасна црер", герою Арцаха Жирайру Сефиляну. Об этом и. о. главы правительства сообщил у себя на странице в Facebook.

<Решения де-юре войдет в силу после подписания документов президентом РА. Конституция РА не имеет никаких лазеек для предоставления гражданства задним числом. Следовательно, гражданство вступит в силу в этом году >, - написал он.

Отметим. что Сефилян проживает в Армении с начала 90-х, но ему всегда отказывали в предоставлении гражданства РА. Получив гражданство РА, Сефилян, однако, не сможет принять участие в выборах, поскольку закон обязывает кандидатов в депутаты иметь гражданство Армении за последние пять лет до баллотирования.