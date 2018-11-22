Четверг, 22 Ноября 2018 18:31

АрмИнфо. Денежная компенсация найма жилья военнослужащим-контрактникам в 2019 году увеличится на 915 млн драмов. Правительство Армении 22-го ноября утвердило порядок, а также размеры денежного возмещения стоимости арендной платы военнослужащим-контрактникам, в случае невозможности обеспечения служебной квартирой.

Как заявил замминистра обороны Армении Габриэл Балаян, представляя законопроект, данные правоотношения ранее регулировались постановлением правительства от ноября 2000 года, который потерял силу в августе с.г. Новым нормативным актом увеличивается размер денежной компенсации.

Так, семья, состоящая из 4-х человек за наем жилья в Ереване будет получать 65 тыс драмов в месяц. Если в семье 4 и более человек то семья - бенефициарий программы - получит 85 тыс человек. В других городах Армении семья, состоящая из 4-х человек, получит 38 тыс драмов, а на семью, состоящую из 4-х и более человек, государство будет ежемесячно выделять 50 тыс драмов. В других населенных пунктах в первом случае будет выделено 20 тыс драмов, во втором – 25 тыс драмов.

В результате, как указал замминистра, бюджет денежных компенсаций вырастет приблизительно на 915 млн драмов – с нынешних 2 млрд 307 млн 42 тыс драмов до 3 млрд 222 млн 852 тыс драмов.

Тем не менее, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал задуматься над тем, чтобы часть этих средств направить на погашение кредитов по ипотеке. Он предложил разработать механизм, чтобы военнослужащим оплачивали компенсацию не за наем жилья, а помогали в покупке квартиры и в погашении процентов по ипотеке. “Плюс, если будет возможность воспользоваться таким инструментом, как возврат подоходного налога, то получится, что мы эти семьи обеспечим собственным жильем ”, - указал он.

По словам Пашиняна, если посчитать ежегодные бюджетные ассигнования на эти цели в разрезе 10 лет получится сумма порядка 30 млрд драмов. Если к данной сумме добавить еще, допустим 19 млрд драмов, то, как указал и.о. главы правительства, в итоге получится сумма в размере порядка $100 млн, а это реальная возможность обеспечить жильем многих военных. Провести соответствующие расчеты и найти пути решения вопроса Никол Пашинян поручил главам ЦБ РА и Министерства экономического развития и инвестиций.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем ипотечного кредитования составил 224.2 млрд драмов или $464.8 млн. Темпы годового роста этого показателя ускорились с 13,3% до 14,8%. В общем кредитном портфеле банковской системы доля ипотечных кредитов превышает 7,3%. Помимо банков на ипотеке специализированы кредитные компании "Первая ипотечная компания", "Фидес", а также рефинансирующие "Национальная ипотечная компания" и "Доступное жилье молодым", в общей сложности обеспечившие на 1 июля 2018г объем кредитования в 168.7 млрд драмов или $349.9 млн с годовым ростом на 10,4%. На ипотечном рынке Армении работают все 17 банков. АРАРАТБАНК, наряду с классическим ипотечным кредитованием, выдает энергоэффективные ипотечные кредиты на покупку/ремонт жилья, в т.ч. в жилом квартале "Ераз".