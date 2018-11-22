Четверг, 22 Ноября 2018 18:03

АрмИнфо. Начальник Генштаба Армении Артак Давтян не видит необходимости в постоянной демонстрации ОТРК "Искандер" обществу.

Так, 22 ноября в ходе встречи со студентами в Гюмри, отвечая на вопрос о том, что после покупки этих комплексов у России, они не были представлены обществу, привлекают ли их к учениям, будут ли они вовлечены в боевые действия, глава Генштаба РА заверил, что "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения. "Мы обладаем и иными разновидностями вооружения, которые в свое время будут представлены. Сейчас не время для этого, так же как не время говорить о них", - сказал Давтян.

Вместе с тем он напомнил, что "Искандеры" в своем время были продемонстрированы обществу на параде 21 сентября, и более нет необходимости это делать. "Что касается учений, то они перманентно проводятся. Только в этом году было проведено 4 учения с привлечением "Искандеров"", - заключил Давтян.

Напомним, что самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" были впервые продемонстрированы 16 сентября 2016 года в Ереване на репетиции военного парада в честь 25-летия независимости Армении. Комплексы был поставлен из России в рамках партий вооружения, получаемых Арменией в счет предоставленного российской стороной государственного экспортного кредита в сумме до 200 млн долл на закупку российского вооружения и военной техники. Соглашение о предоставлении Правительству Республики Армения государственного экспортного кредита было подписано 26 июня 2015 года. Армения стала таким образом первым получателем ракетного комплекса семейства "Искандер" после Вооруженных Сил России.