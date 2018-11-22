Четверг, 22 Ноября 2018 17:58

АрмИнфо. В Армению уже прибыла наблюдательская миссия СНГ, в которую вошли представители в России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Об этом 22 ноября в беседе с журналистами заявил руководитель штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Слобода.

Он отметил, что ожидается участие в миссии также представителей Узбекистана и Молдовы. "Азербайджан и Украина в наблюдательской миссии участия не примут", - подчеркнул Слобода. В целом, число наблюдателей от СНГ достигнет 72 человек. По словам Слободы, учитывая масштабы республики этого числа достаточно для полноценного мониторинга. По его словам, цель миссии в обеспечении свободных и конкурентных выборов в Армении.

В состав миссии вошли депутаты Госдумы, представители избирательных комиссий всех уровней стран Содружества. С первыми оценками миссия выступит в полночь после голосования.

Касаясь весенних событий в Армении, Слобода выразил мнение о том, что это была не революция, а мирная передача власти.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 24 ноября и продлится до 7 декабря. В выборах примут участие 11 политических сил - 9 партий и 2 блока.