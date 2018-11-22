|Никол Пашинян подписал все необходимые документы для предоставления гражданства РА Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предложил новый механизм обеспечения жильем военнослужащих
|Начальник Генштаба: ОТРК "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения
|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
|В Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов
|Валерий Осипян заверяет: Мы начеку
|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
|Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер"
|Правительство Армении позаботится об удовлетворении нужд военнослужащих- участников апрельской войны 2016 года
|Сегодня в Лос-Анджелесе стартует "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан"
|Правительство Армении отклонило законопроект, регулирующий правила общения с сотрудниками автоинспекции
|HSBC Банк Армения и Фонд COAF в рамках программы "HSBC стипендия" премировали 40 студентов из регионов стипендиями
|Президент Армении переедет в новую резиденцию
|В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" в Тбилиси
|Захарова: Москва будет приветствовать организацию очередной встречи Мнацаканян- Мамедъяров в Милане
|Немецкий банк развития предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на сохранение биоразнообразия
|Саакян опровергает: Факты, выявленные Контрольной инспекцией Минфина в Службе социального обеспечения, имели место до моего назначения главой ССО
|Из-за сильного снега и гололеда отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|Мнацаканян в Страсбурге принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы
|Генпрокуратура: По заявлению депутата от РПА относительно запугивания сотрудников его предвыборного штаба проводятся проверки
|Армен Саркисян назначил Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ
|Мнацаканян: Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении
|Генпрокуратура отклонила ходатайство об освобождении Майрапетяна под личное поручительство
|Армения и Молдова обсуждают перспективы углубления взаимодействия между Советами Безопасности двух стран
|Совбезы Армении и России подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг
|Делегация Туркменистана находится с визитом в Исламской Республике Афганистан
|Анна Акопян рассказала советнику спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу о своей кампании <Женщины во имя мира>
|Сюрприз от VivaCell-MTS 18-ти успешным покупателям - 15 смартфонов "Honor 9 Lite" и 3 автомобиля "Kia Rio X-line"
|Армен Рустамян: Думаю, что в ближайшее время появятся новые предложения по арцахскому вопросу
|Организация греков Армении "Патрида" поздравила соотечественников с Днем вооруженных сил Греции
|И.о. главы МИД Армении представил председателю ЕСПЧ ситуацию вокруг Карена Казаряна, оказавшегося в азербайджанском плену
|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
|Пашинян: Выборы 9 декабря должны стать лучшими в истории Армении
|Международная Рабочая группа по поиску без вести пропавших и заложников посетила Карабах
|Военные Азербайджана, Турции и Грузии обсуждают безопасность региональных проектов
|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
|Посол: Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития
|РПА: Никол Пашинян злоупотребляет административным ресурсом
|Назначен новый посол Армении в Египте
|В администрации президента РА отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию вокруг поста Генсека ОДКБ
|И.о. министра: В течение двух-трех месяцев международные эксперты обнародуют итоги экологической экспертизы проекта разработки месторождения "Амулсар"
|GBA удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе"
|Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено 41 уголовное дело о коррупционных злоупотреблениях в медучреждениях
|Мнацаканян и Ягланд обсудили вопросы сотрудничества РА-СЕ и карабахский конфликт
|Армения и СЕ обсуждают программу действий на 2019-2022 года
|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
|Зограб Мнацаканян и Дуня Миятович обсудили ситуацию с правами человека в Армении
|В московском Шереметьево самолет при взлете сбил гражданина Армении
|Бако Саакян в США провел переговоры с представителями партий "Гнчакян", "Рамкавар- Азатакан" и АРФ "Дашнакцутюн"
|В Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
|В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября
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АрмИнфо. Начальник Генштаба Армении Артак Давтян убежден, что ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе в целом. Такое мнение Давтян выразил 22 ноября в ходе встречи со студентами в Гюмри.
По его словам, сегодня в регионе ощущается рост напряженности, поскольку оба этих фактора, безусловно, отражаются на общей атмосфере в регионе. По его словам, это обусловлено тем, что непосредственный сосед Армении - Турция вовлечена в этот процесс, и ведет борьбу не только с курдами, но и осуществляет деятельность в Сирии. "Кроме того, наш другой сосед - Азербайджан, продолжает милитаристскую риторику. Баку продолжает развивать свои вооруженные силы, тем самым пытаясь оказать давление на армянский народ, власти Армении с целью достижения неких успехов или привилегий в переговорном процессе. Но, Вооруженные силы Армении делают все для обеспечения безопасности наших границ, тем самым предоставляя возможность руководству страны быть более уверенным в ходе переговоров с четом того, что ВС при необходимости выполнят поставленные перед ними задачи",- заявил Давтян.
Говоря об инцидентах в армии, в частности о последнем ДТП с участием армейского КАМАЗА, Давтян отметил, что виновные этого прискорбного инцидента понесут наказание.
|Никол Пашинян подписал все необходимые документы для предоставления гражданства РА Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предложил новый механизм обеспечения жильем военнослужащих
|Начальник Генштаба: ОТРК "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения
|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
|В Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов
|Валерий Осипян заверяет: Мы начеку
|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
|Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер"
|Правительство Армении позаботится об удовлетворении нужд военнослужащих- участников апрельской войны 2016 года
|Сегодня в Лос-Анджелесе стартует "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан"
|Правительство Армении отклонило законопроект, регулирующий правила общения с сотрудниками автоинспекции
|HSBC Банк Армения и Фонд COAF в рамках программы "HSBC стипендия" премировали 40 студентов из регионов стипендиями
|Президент Армении переедет в новую резиденцию
|В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" в Тбилиси
|Захарова: Москва будет приветствовать организацию очередной встречи Мнацаканян- Мамедъяров в Милане
|Немецкий банк развития предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на сохранение биоразнообразия
|Саакян опровергает: Факты, выявленные Контрольной инспекцией Минфина в Службе социального обеспечения, имели место до моего назначения главой ССО
|Из-за сильного снега и гололеда отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|Мнацаканян в Страсбурге принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы
|Генпрокуратура: По заявлению депутата от РПА относительно запугивания сотрудников его предвыборного штаба проводятся проверки
|Армен Саркисян назначил Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ
|Мнацаканян: Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении
|Генпрокуратура отклонила ходатайство об освобождении Майрапетяна под личное поручительство
|Армения и Молдова обсуждают перспективы углубления взаимодействия между Советами Безопасности двух стран
|Совбезы Армении и России подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг
|Делегация Туркменистана находится с визитом в Исламской Республике Афганистан
|Анна Акопян рассказала советнику спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу о своей кампании <Женщины во имя мира>
|Сюрприз от VivaCell-MTS 18-ти успешным покупателям - 15 смартфонов "Honor 9 Lite" и 3 автомобиля "Kia Rio X-line"
|Армен Рустамян: Думаю, что в ближайшее время появятся новые предложения по арцахскому вопросу
|Организация греков Армении "Патрида" поздравила соотечественников с Днем вооруженных сил Греции
|И.о. главы МИД Армении представил председателю ЕСПЧ ситуацию вокруг Карена Казаряна, оказавшегося в азербайджанском плену
|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
|Пашинян: Выборы 9 декабря должны стать лучшими в истории Армении
|Международная Рабочая группа по поиску без вести пропавших и заложников посетила Карабах
|Военные Азербайджана, Турции и Грузии обсуждают безопасность региональных проектов
|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
|Посол: Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития
|РПА: Никол Пашинян злоупотребляет административным ресурсом
|Назначен новый посол Армении в Египте
|В администрации президента РА отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию вокруг поста Генсека ОДКБ
|И.о. министра: В течение двух-трех месяцев международные эксперты обнародуют итоги экологической экспертизы проекта разработки месторождения "Амулсар"
|GBA удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе"
|Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено 41 уголовное дело о коррупционных злоупотреблениях в медучреждениях
|Мнацаканян и Ягланд обсудили вопросы сотрудничества РА-СЕ и карабахский конфликт
|Армения и СЕ обсуждают программу действий на 2019-2022 года
|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
|Зограб Мнацаканян и Дуня Миятович обсудили ситуацию с правами человека в Армении
|В московском Шереметьево самолет при взлете сбил гражданина Армении
|Бако Саакян в США провел переговоры с представителями партий "Гнчакян", "Рамкавар- Азатакан" и АРФ "Дашнакцутюн"
|В Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
|В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября
|Пашинян: После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменится
|Арестованные по обвинению в квартирных кражах жители села Гагарино могут воспользоваться амнистией после вынесения приговора
|Пашинян: Мы раскроем правду для тех, кто муссирует вопрос сексуальных меньшинств в Армении, и они окажутся в неловком положении
|В Полиции Армении рассказали о деталях письма, направленного 6-ым отделом в редакцию интернет-портала Аysor
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
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