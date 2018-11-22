Четверг, 22 Ноября 2018 17:55

АрмИнфо. Начальник Генштаба Армении Артак Давтян убежден, что ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе в целом. Такое мнение Давтян выразил 22 ноября в ходе встречи со студентами в Гюмри.

По его словам, сегодня в регионе ощущается рост напряженности, поскольку оба этих фактора, безусловно, отражаются на общей атмосфере в регионе. По его словам, это обусловлено тем, что непосредственный сосед Армении - Турция вовлечена в этот процесс, и ведет борьбу не только с курдами, но и осуществляет деятельность в Сирии. "Кроме того, наш другой сосед - Азербайджан, продолжает милитаристскую риторику. Баку продолжает развивать свои вооруженные силы, тем самым пытаясь оказать давление на армянский народ, власти Армении с целью достижения неких успехов или привилегий в переговорном процессе. Но, Вооруженные силы Армении делают все для обеспечения безопасности наших границ, тем самым предоставляя возможность руководству страны быть более уверенным в ходе переговоров с четом того, что ВС при необходимости выполнят поставленные перед ними задачи",- заявил Давтян.

Говоря об инцидентах в армии, в частности о последнем ДТП с участием армейского КАМАЗА, Давтян отметил, что виновные этого прискорбного инцидента понесут наказание.