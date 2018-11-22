Четверг, 22 Ноября 2018 17:03

АрмИнфо.По инициативе Beeline и инновационного центра Microsoft в Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов (product bootcamp). Как сообщает пресс-служба компании, заявки на участие в лагере подали свыше 45 команд, которые представили инновационные технологические решения в сферах здравоохранения, образования, экологии, сельского хозяйства, финансово- банковской, услуг и др.

Согласно источнику, в результате были выбраны 10 команд, которые 22 ноября на первом рабочем совещании взаимодействовали с представителями разных компаний представляющих технологическое сообщество Армении. В ходе встречи команды прошли обучение по подготовке Business model canvas, и тому как правильно проектировать и создавать прототип продукта. В частности, командам представилась возможность провести индивидуальные встречи со всеми менторами.

"Рад видеть такую большую заинтересованность нашим лагерем. Изобилие интересных и перспективных инициатив и активность участников является очень хорошим фактором для развития стартап-экосистемы. Это и есть наша цель. Я приветствую всех участников и желаю им удачи. Уверен, что участие в этом конкурсе, независимо от результатов, станет очень полезным опытом для них", - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, две лучшие команды технологического лагеря получат 1.5 млн драмов на развитие своих продуктов.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".