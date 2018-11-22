Четверг, 22 Ноября 2018 16:48

АрмИнфо.Начальник Полиции Армении заверил, что на предстоящих выборах в парламент Полиция в отношении правонарушителей будет еще строже, чем на выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом заявил Валерий Осипян 22 ноября в беседе с журналистами.

В частности, как подчеркнул Осипян, Полиция будет еще строже следить за попытками подкупа избирателей. Не смогут избежать ответственности и те, кто будет пытаться подкупать деньгами или иным имуществом, и те, кто будут брать такие взятки.

На вопрос, располагает ли Полиция сведения о том, какие партии уже стараются подкупать избирателей, Осипян ответил: "Материалы у нас есть, и мы их собираем".

Напомним, внеочередные выборы в парламент пройдут в Армении 9 декабря. Заявку на участие в них подали 9 партий и 2 блока.