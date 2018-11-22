Четверг, 22 Ноября 2018 16:25

АрмИнфо. Соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС подписали в Москве. Об этом сообщает министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Подписи под соглашением поставили глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих и исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

В настоящее время расследованием авиапроисшествий на территории постсоветского пространства занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года российское правительство передало эти функции другим ведомствам. В рамках нового органа предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.