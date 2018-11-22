Четверг, 22 Ноября 2018 15:54

АрмИнфо. Вице-министр общественного развития Республики Казахстан, Национальный координатор по Альянсу цивилизаций ООН Берик Арын принял участие в 8-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который впервые прошел в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Главной темой двухдневного форума стала «Партнерство для предотвращения конфликтов и поддержания мира».

На церемонии открытия форума выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насeр, председатель 73-сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Эспиноса, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Государственный министр по иностранным делам Катара Султан аль-Мухейри и Государственный секретарь по иностранным делам Испании Фернандо Марцо.

Выступая на прошедшей в рамках форума министерской встрече Группы друзей Альянса цивилизаций, Б. Арын отметил важную роль Альянса в деле укрепления взаимопонимания между цивилизациями, подчеркнув при этом, что цели и задачи Альянса – развитие межрелигиозного и межкультурного диалога, как одного из механизмов поддержания глобальной и региональной безопасности, реализация различных программ и проектов, посвященных вопросам образования, молодежи, миграции и СМИ, – созвучны с инициативами Президента Казахстана, направленными на построение устойчивого мира.

Нацкоординатор Б.Арын выразил готовность Казахстана к дальнейшему расширению сотрудничества с Альянсом цивилизаций и обмену опытом для выработки взаимоприемлемых подходов привлечения гражданского общества, религиозных групп, молодежи, женщин, СМИ к совместной работе по укреплению безопасности, борьбе с религиозным радикализмом и экстремизмом, привитию ценностей умеренности и толерантности.

В данном контексте он проинформировал о создании в Астане «Центра Н. Назарбаева по развитию межрелигиозного и межцивилизационного диалога» и объявлении 2019 года Годом молодежи в Казахстане.

В ходе форума Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш объявил о назначении бывшего министра иностранных дел Испании Мигеля Моратиноса новым Высоким представителем Альянса Цивилизаций, который приступит к своим обязанностям с 1 января 2019 года.

На «полях» форума состоялись секционные заседания, посвященные вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога в предотвращении конфликтов и миростроительстве в постконфликтных странах, укреплению лидерства и вовлеченности женщин в подержание мира, привлечения частного сектора и гражданского общества к усилиям по построению мира, роли и ответственности рилигиозных лидеров и организаций в создании глобальной безопасной среды, цифровой дипломатии, образования, миграции и СМИ, а также молодежный форум и церемония награждения лауреатов видео-фестиваля «PLURAL+» на тему миграции и предупреждения ксенофобии.

Напомним, Казахстан вступил в Группу друзей Альянса цивилизаций ООН 16 ноября 2005 года, начиная с 2008 года принимает активное участие в Глобальных форумах Альянса цивилизаций ООН, которые проводятся раз в два года в разных странах мира.

Представители Альянса цивилизаций, в том числе его Высокий представитель Н.Аль-Насер на постоянной основе принимают участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в Астане, поддерживают глобальные инициативы Казахстана по укреплению мира и стабильности.