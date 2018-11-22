Четверг, 22 Ноября 2018 15:40

АрмИнфо Парламент Армении 71 голосом "за" ратифицировал соглашение о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, совершенный в Москве 23 декабря 2014 года, Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры.

Отметим, что в случае принятия данных изменений, в соответствии с протоколом, для Армении фиксируются нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размере 1,220% до 31 декабря 2019 года.

Напомним, что для других республик установлены следующие нормативы: Республика Беларусь - 4,560 процента; Республика Казахстан - 7,055 процента; Кыргызская Республика - 1,900 процента; Российская Федерация - 85,265 процента.".