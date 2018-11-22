Четверг, 22 Ноября 2018 14:58

АрмИнфо. Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер". Об этом в заявлении партии "Сасна Црер", поступившем в АрмИнфо.

Согласно источнику, Сефилян привал всех армян диаспоры приехать в Армению и стать наблюдателями, доверенными лицами или хотя бы просто принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер". В тоже время, представители партии уверены, что, так или иначе, окажутся в парламенте, однако, они хотят иметь многочисленную фракцию.

Сефилян также отмечает, что после долгих годов борьбы представители партии наконец- то получают возможность поднимать все важные общенациональные проблемы в парламенте, сделать так, чтобы армяне во всем мире вне зависимости от места жительства имели возможность выбирать того, кого они хотят видеть у руля власти.