Четверг, 22 Ноября 2018 14:42

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 22-го ноября поинтересовался у замминистра обороны РА Габриела Балаяна о возможностях удовлетворения требований военнослужащих - участников апрельской войны 2016 года.

Напомним, что накануне с утра военнослужащие - участники апрельской войны провели акцию, а поздно вечером собрались у здания правительства. Они требовали добавить в военный билет отметку об участии в апрельской войне, а также установить льготы на пользование медицинскими услугами и скидки на обучение. Новое правительство обещало обратиться к их проблеме еще в августе, но, по словам участников, изменений пока нет.

Как указал Габриел Балаян, более двух десятков лет действует законодательная норма, которая гласит, что в вопросе предоставления статуса участника боевых действий действует ряд ограничений.

В частности, статус требует от военнослужащего участия в боевых действиях в течении не менее 3-х месячного периода. Данный статус, как указал Балаян, предоставляет им также определенные социальные гарантии и льготы. Вместе с тем, в военных билетах многих военнослужащих-срочников была внесена отметка об их участии в боях или же о несении боевого дежурства, что дает им право на привилегию в виде 30%-й скидки на оплату обучения. Тем временем, статус участника в боевых действиях дает более широкий диапазон социальных льгот, которые в основном касаются сферы здравоохранения.

Между тем, как отметил Пашинян, в ходе общения с участниками апрельской войны у него сложилось впечатление, что они требуют не статус участника боевых действий. Это подтвердил и помощник премьер-министра Наири Саргсян, который заверил, что бывшие военнослужащие настаивают лишь на специальной отметке об их участии в четрырехдневной апрельской войне в военном билете, которая не связано с финансовыми вопросами, а имеет целью моральное удовлетворение. Таким образом, как сообщил Саргсян, принято решение о добавлении в военных книжках запись об их участии в военных действиях с указанием конкретного периода, без слова "апрельская война".

Что касается удовлетворения требований по льготам на пользование медицинскими услугами, то как пояснил Габриел Балаян, военные пенсионеры и инвалиды находятся под опекой государства и соответствующую медпомощь получают в военных госпиталях страны. А на дорогие медуслуги для них предусмотрена 50% -ая скидка.