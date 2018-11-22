Четверг, 22 Ноября 2018 14:41

АрмИнфо. Сегодня в Лос-Анджелесе стартует ежегодный "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан", который пройдет под девизом "Созидая вместе".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе фонда, "Телемарафон - 2018" стартует в 22:00 часов по армянскому времени и продлится 12 часов. "Телемарафон - 2018" будет транслироваться по местным телеканалам.

Ранее, структуры фонда провели традиционные фонетоны в Латинской Америке, Северной Америке и Европе. "Органы местного самоуправления в Бразилии собрали $300 000, в ходе благотворительного ужина организация Всеармянского фонда в Торонто собрала 1 млн 300 тыс канадских долларов ( $1млн), амяне Европы в этом году собрали 1 млн 242 460 евро" , - сообщили в фонде, подчеркнув, что вышеуказанные средства будут приплюсованы к собранным деньгам в ходе "Телемарафона

- 2018" и будут направлены на реализацию двух важных проектов в Арцахе, начатых еще в прошлом году. Кроме того, собранные средства также пойду на развитие общинных инфраструктур, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест. Пожертвование можно сделать посетив сайт https://donate.himnadram.org, или перевести деньги через SMS sна номер 8000 (стоимость одного sms - 1000 драм), или же позвонить на номер 0-9000-8000 (стоимость одного звонка -1000 драм).