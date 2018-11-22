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|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
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|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
|Посол: Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития
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АрмИнфо. Правительство Армении 21-го ноября отказалось внести поправки в закон "Об обеспечении безопасности дорожного движения". Этой законодательной инициативой Полиция РА надеялась регламентировать правила поведения водителей и сотрудников Дорожной полиции при остановке транспортного средства правоохранителем.
Итак, по новым правилам, которые предлагала Полиция Армении, после того, как по требованию сотрудника Полиции водитель остановил транспортное средство, выходить из машины не нужно. Более того, армянские водители должны избавиться от привычки общаться с патрульными за пределами автомобиля. Остановившись, нужно оставаться в автомобиле и приоткрыть окно для общения с патрульным.
В свою очередь, сотрудник дорожной полиции обязан поздороваться, четко представиться, после чего сообщить водителю причину остановки.
При этом, если все же, по собственному желанию водитель покинул салон авто, сотрудник Полиции имеет право потребовать вернуться в кабину автомобиля. В случае получения отказа, данное действие будет рассматриваться как неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.
Тем не менее, и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян высказался против законопроекта, аргументировав это тем, что вопрос можно решить в рамках социальной рекламы, а не целого правового акта. И.о. премьер-министра Никол Пашинян также засомневался в резонности законодательных поправок. В итоге, законопроект был отложен в силу его неполноценности.
|Никол Пашинян подписал все необходимые документы для предоставления гражданства РА Жирайру Сефиляну
|Никол Пашинян предложил новый механизм обеспечения жильем военнослужащих
|Начальник Генштаба: ОТРК "Искандер" - не единственное сдерживающее вооружение, которым обладает Армения
|Глава наблюдательской миссии СНГ: В Армении произошла не революция, а мирная передача власти
|Начальник Генштаба Армении: Ситуация в Сирии и противостояние между Западом и Россией оказывают негативное воздействие на обстановку в регионе
|В Beeline Startup Incubator запущен лагерь по разработке продуктов
|Валерий Осипян заверяет: Мы начеку
|Армения и Россия подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках стран-членов ЕАЭС
|Национальное Собрание приняло соглашение, согласно которому дополнительное распределение таможенных пошлин в ЕАЭС будет продолжаться до конца 2019 года
|Жирайр Сефилян призывает армян из диаспоры приехать в Армению и принять участие в предвыборной агитации партии "Сасна Црер"
|Правительство Армении позаботится об удовлетворении нужд военнослужащих- участников апрельской войны 2016 года
|Сегодня в Лос-Анджелесе стартует "Телемарафон - 2018" Всеармянского фонда "Айастан"
|Правительство Армении отклонило законопроект, регулирующий правила общения с сотрудниками автоинспекции
|HSBC Банк Армения и Фонд COAF в рамках программы "HSBC стипендия" премировали 40 студентов из регионов стипендиями
|Президент Армении переедет в новую резиденцию
|В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" в Тбилиси
|Захарова: Москва будет приветствовать организацию очередной встречи Мнацаканян- Мамедъяров в Милане
|Немецкий банк развития предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на сохранение биоразнообразия
|Саакян опровергает: Факты, выявленные Контрольной инспекцией Минфина в Службе социального обеспечения, имели место до моего назначения главой ССО
|Из-за сильного снега и гололеда отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|Мнацаканян в Страсбурге принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы
|Генпрокуратура: По заявлению депутата от РПА относительно запугивания сотрудников его предвыборного штаба проводятся проверки
|Армен Саркисян назначил Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ
|Мнацаканян: Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении
|Генпрокуратура отклонила ходатайство об освобождении Майрапетяна под личное поручительство
|Армения и Молдова обсуждают перспективы углубления взаимодействия между Советами Безопасности двух стран
|Совбезы Армении и России подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг
|Делегация Туркменистана находится с визитом в Исламской Республике Афганистан
|Анна Акопян рассказала советнику спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу о своей кампании <Женщины во имя мира>
|Сюрприз от VivaCell-MTS 18-ти успешным покупателям - 15 смартфонов "Honor 9 Lite" и 3 автомобиля "Kia Rio X-line"
|Армен Рустамян: Думаю, что в ближайшее время появятся новые предложения по арцахскому вопросу
|Организация греков Армении "Патрида" поздравила соотечественников с Днем вооруженных сил Греции
|И.о. главы МИД Армении представил председателю ЕСПЧ ситуацию вокруг Карена Казаряна, оказавшегося в азербайджанском плену
|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
|Пашинян: Выборы 9 декабря должны стать лучшими в истории Армении
|Международная Рабочая группа по поиску без вести пропавших и заложников посетила Карабах
|Военные Азербайджана, Турции и Грузии обсуждают безопасность региональных проектов
|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
|Посол: Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития
|РПА: Никол Пашинян злоупотребляет административным ресурсом
|Назначен новый посол Армении в Египте
|В администрации президента РА отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию вокруг поста Генсека ОДКБ
|И.о. министра: В течение двух-трех месяцев международные эксперты обнародуют итоги экологической экспертизы проекта разработки месторождения "Амулсар"
|GBA удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе"
|Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено 41 уголовное дело о коррупционных злоупотреблениях в медучреждениях
|Мнацаканян и Ягланд обсудили вопросы сотрудничества РА-СЕ и карабахский конфликт
|Армения и СЕ обсуждают программу действий на 2019-2022 года
|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
|Зограб Мнацаканян и Дуня Миятович обсудили ситуацию с правами человека в Армении
|В московском Шереметьево самолет при взлете сбил гражданина Армении
|Бако Саакян в США провел переговоры с представителями партий "Гнчакян", "Рамкавар- Азатакан" и АРФ "Дашнакцутюн"
|В Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
|В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября
|Пашинян: После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменится
|Арестованные по обвинению в квартирных кражах жители села Гагарино могут воспользоваться амнистией после вынесения приговора
|Пашинян: Мы раскроем правду для тех, кто муссирует вопрос сексуальных меньшинств в Армении, и они окажутся в неловком положении
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