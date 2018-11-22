Четверг, 22 Ноября 2018 14:40

АрмИнфо. Правительство Армении 21-го ноября отказалось внести поправки в закон "Об обеспечении безопасности дорожного движения". Этой законодательной инициативой Полиция РА надеялась регламентировать правила поведения водителей и сотрудников Дорожной полиции при остановке транспортного средства правоохранителем.

Итак, по новым правилам, которые предлагала Полиция Армении, после того, как по требованию сотрудника Полиции водитель остановил транспортное средство, выходить из машины не нужно. Более того, армянские водители должны избавиться от привычки общаться с патрульными за пределами автомобиля. Остановившись, нужно оставаться в автомобиле и приоткрыть окно для общения с патрульным.

В свою очередь, сотрудник дорожной полиции обязан поздороваться, четко представиться, после чего сообщить водителю причину остановки.

При этом, если все же, по собственному желанию водитель покинул салон авто, сотрудник Полиции имеет право потребовать вернуться в кабину автомобиля. В случае получения отказа, данное действие будет рассматриваться как неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Тем не менее, и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян высказался против законопроекта, аргументировав это тем, что вопрос можно решить в рамках социальной рекламы, а не целого правового акта. И.о. премьер-министра Никол Пашинян также засомневался в резонности законодательных поправок. В итоге, законопроект был отложен в силу его неполноценности.