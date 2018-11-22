Четверг, 22 Ноября 2018 14:25

АрмИнфо.HSBC Банк Армения и Фонд детей Армении (COAF) в рамках программы "HSBC стипендия" премировали стипендиями 40 студентов 1-4 курсов из пяти регионов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, общий фонд стипендий составляет 9.5 млн драмов.

Четырехлетнее сотрудничество двух организаций предоставило 100 студентам из регионов возможность пройти дневное и заочное обучение в государственных и частных вузах Армении. Вместе с финансовым содействием эти организации открывают перед студентами возможность прохождения специализированной практики с обменом опыта.

Отметим, что головной офис группы HSBC (HSBC Holdings plc) находится в Лондоне. Группа представлена 3900 филиалами в 67 странах: Европе, Азии, Северной и Латинской Америке, на Среднем Востоке, Северной Африке. HSBC - один из крупных и мощных финансовых структур мира. В Армении Группу HSBC Bank plc представляет "HSBC Банк Армения", функционирующий с 20 июня 1995г, акционерами которого выступают HSBC Europe BV - 70% и Wings Establishment - 30%.