Четверг, 22 Ноября 2018 13:19

АрмИнфо. Парламент принял закон о внесении изменений в закон <Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц>, которыми предлагается вернуть резиденцию президента с Маштоца 47 на Баграмяна 26.

Законом, однако, предусмотрено, что премьер-министр сможет пользоваться залами для церемоний в резиденции президента. При этом остальные поправки, предполагающие расширение полномочий президента, после обсуждений было решено представить отдельным законодательным пакетом. В частности, предлагалось предоставить президенту полномочия командировать дипломатических сотрудников, предоставлять гражданство и принимать решения о приостановлении гражданства Армении. Кроме того, законопроектом предлагалось предоставить президенту полномочия по присуждению государственных премий и почетных званий, а также принимать решения об амнистии